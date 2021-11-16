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Нефть 16 ноября коррекционно дорожает после снижения
07:57 16.11.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник утром восстанавливаются после снижения на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.03 EET январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 0,82% - до 82,72 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI - на 0,66%, до 80,28 доллара за баррель.
В понедельник нефть снизилась в цене примерно на 1%, чему способствовал прогноз минэнерго США. Согласно прогнозу, добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США в декабре вырастет на 85 тысяч баррелей в день, или на 1% по сравнению с ноябрем - до 8,316 миллиона баррелей.
Кроме того, инвесторы оценивали новые ограничения из-за COVID-19 в Европе. "Европа вводит новые ограничения из-за пандемии, и усиливается давление на президента США Байдена, чтобы он использовал резервы США для сдерживания роста цен на бензин", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики ANZ.
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