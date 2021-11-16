Shell больше не будет «Royal Dutch» и переедет в Лондон

Royal Dutch Shell Plc объявила о коренном пересмотре своей юридической и налоговой структуры, в результате чего компания уйдет из Нидерландов на фоне ухудшения отношений со страной, которая была родиной энергетического гиганта на протяжении ста лет. Об этом пишет worldoil со ссылкой на пресс-релиз Shell.

Изменения происходят в то время, когда Shell борется с активистом-инвестором Дэном Лёбом, требующим, чтобы компания разделилась на две части, чтобы привлечь акционеров, покидающих энергетический сектор из-за опасений по поводу изменения климата.

В понедельник Shell заявила, что планирует ликвидировать свою нынешнюю структуру с двойными акциями, исключить из своего названия «Royal Dutch», переместить налоговую резиденцию в Великобританию и переместить высшее руководство из Гааги в Лондон. Правительство Нидерландов заявило, что оно «неприятно удивлено» этим решением.

Принятие упрощенной структуры обсуждалось в течение многих лет, но отношения Shell в стране ее происхождения в последнее время становятся все более опасными. В прошлом месяце голландский пенсионный фонд ABP без предупреждения заявил, что исключит крупнейшую нефтяную компанию (и все ископаемые виды топлива) из своего портфеля, а в мае суд в Гааге постановил, что компания должна сократить свои выбросы сильнее и быстрее, чем планировалось.

«Упрощение нормализует нашу структуру акций в рамках налоговой и правовой юрисдикций одной страны и сделает нас более конкурентоспособными, - заявил председатель Эндрю Маккензи. - Shell получит больше возможностей, чтобы воспользоваться своими возможностями и сыграть ведущую роль в энергетическом переходе».

Фирма была зарегистрирована в Великобритании с налоговым резидентством в Нидерландах и двойным листингом акций с момента объединения в 2005 г. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij и Shell Transport & Trading Co. В то время не предполагалось, что структура акций будет постоянной, заявили в компании.

Shell также заявила, что, скорее всего, она больше не будет соответствовать условиям использования «Royal» в названии - части названия с 1907 г. - и рассчитывает стать Shell Plc при условии одобрения такого ребрендинга акционерами.

Британские акценты

Секретарь по делам бизнеса Великобритании Кваси Квартенг приветствовал эту новость, заявив, что это «явный вотум доверия к британской экономике, [который] привлечет инвестиции и создаст [новые] рабочие места». Shell заявила, что примерно 10 ее руководителей, включая главного исполнительного директора Бена ван Бердена и главного финансового директора Джессику Уль, переедут в Великобританию.

«Shell информировала Кабинет министров об этом намерении вчера, - сказал голландский министр экономики и климатической политики Стеф Блок. - Мы неприятно удивлены этой новостью. Правительство глубоко сожалеет о том, что Shell хочет переместить свой головной офис в Соединенное Королевство».

Как и ее европейские коллеги, Shell приступила к реализации многолетней стратегии по сокращению выбросов, отчасти за счет увеличения продаж низкоуглеродного топлива. В преддверии отчета о прибылях и убытках в прошлом месяце активист-инвестор Лоёб сообщил, что его фонд Third Point LLC приобрел долю в Shell на $750 млн и настаивает на разделении компании.

Позиция Third Point стала известна всего через несколько дней после того, как ABP, давний союзник Shell, заявил, что к началу 2023 г. продаст активы, связанные с ископаемым топливом, на €15 млрд ($17,2 млрд), включая свою долю в энергетическом гиганте.

Юридическая апелляция

Давление инвесторов усиливается юридическими проблемами. Shell обжалует решение майского суда, согласно которому компания должна сократить выбросы на 45% к 2030 г..

«Упрощение не повлияет на судебные разбирательства, связанные с решением голландского суда», - сказал Маккензи, добавив, что компания уже расширила свои цели по сокращению выбросов углерода.

По словам аналитика Sanford C. Bernstein Освальда Клинта, изменение классов акций устраняет недостаток, который имел Shell по сравнению со своими конкурентами. Это положит конец несогласованности двух разных налоговых систем и налоговых органов, устраняя «проблемы трения и удержания налогов, связанных с обратным выкупом, позволяя им существенно увеличиваться», - сказал он.

Урезав свои дивиденды в разгар пандемии в прошлом году, Shell последние полтора года пыталась наладить отношения с акционерами. Компания возобновила обратный выкуп в июле и пообещала вернуть инвесторам дополнительные $7 млрд выручки от продажи своих активов в Пермском бассейне (США).

По словам аналитика RBC Europe Ltd. Бираджа Борхатария, Shell в настоящее время ограничена выкупом акций суммой примерно $2,5 млрд в квартал, и эта цифра может удвоиться при новой структуре. «Это говорит о намерении Shell в ближайшие годы вернуть акционерам больше, чем заявлено», - добавил он.

Инвесторам будет предложено проголосовать за специальное решение по планам упрощения. Общее собрание планируется провести в Роттердаме 10 декабря.

Как сообщал enkorr, в конце мая Окружной суд Гааги (Нидерланды) постановил, что Royal Dutch Shell несет частичную ответственность за изменение климата, а также обязал компанию сократить выбросы CO2. Согласно постановлению суда, к 2030 г. Shell должна уменьшить объем выбросов на 45% относительно уровней 2019 года.

