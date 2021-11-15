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Нефть дешевеет 15 ноября на данных о росте её добычи в Китае
07:57 15.11.2021 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром продолжают снижение, чему способствуют данные о росте добычи энергетического сырья в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EET январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,82%, до 81,5 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI - на 0,79%, до 79,06 доллара за баррель.
Согласно появившимся ранее утром данным госстатбюро Китая, добыча нефти в стране выросла в январе-октябре на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% - в сравнении с 2019 годом, составив 166,19 миллиона тонн. Кроме того, также с начала года в годовом выражении выросла добыча природного газа - на 9,4%, и угля - на 4%.
Также ранее ОПЕК в своем докладе спрогнозировала краткосрочное снижение глобального спроса на нефть, после чего прошлую неделю нефтяные котировки закрылись в минусе.
В то же время аналитики из Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal, полагают, что цены на нефть по-прежнему получают определённую поддержку, поскольку предложение этого сырья остается ограниченным.
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