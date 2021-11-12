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За прошедшую неделю (5-12 ноября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 29 коп./л, до 18,74 грн/л
11:18 12.11.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 30 коп./л, до 19,29 грн/л и 19,28 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 коп./л, до 19,48 грн/л.
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 50 коп./л, до 18,17-18,18 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 30 и 20 коп./л, до 18,90 до грн/л и 18,85 грн/л соответственно.
KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 28 коп./л и 50 коп./л, до 19,13 грн/л и 18,05 грн/л.
Такие сети как «Параллель», AMIC, BVS, Marshal, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 10-40 коп./л (см. табл.).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 5 по 12 ноября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,29
|
0,30
|
WOG
|
19,28
|
0,30
|
Авиас
|
18,17
|
0,50
|
Укрнафта
|
18,18
|
0,50
|
AMIC
|
18,37
|
0,12
|
Shell
|
18,88
|
0,22
|
SOCAR
|
19,48
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
18,90
|
0,30
|
KLO
|
19,13
|
0,28
|
Параллель
|
19,25
|
0,26
|
Автотранс
|
18,98
|
0,30
|
UPG
|
18,69
|
0,00
|
SUNOIL
|
18,84
|
0,00
|
BVS
|
18,59
|
0,10
|
Chipo
|
18,60
|
0,08
|
Рур груп
|
18,89
|
0,30
|
Катрал
|
18,77
|
0,20
|
Укргаздобыча
|
18,80
|
0,20
|
Авантаж 7
|
18,05
|
0,20
|
Marshal
|
18,20
|
0,40
|
Mango
|
18,67
|
0,11
|
Motto
|
18,85
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
18,74
|
0,29
|
|
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