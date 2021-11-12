За прошедшую неделю (5-12 ноября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 29 коп./л, до 18,74 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 30 коп./л, до 19,29 грн/л и 19,28 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 коп./л, до 19,48 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 50 коп./л, до 18,17-18,18 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 30 и 20 коп./л, до 18,90 до грн/л и 18,85 грн/л соответственно.

KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 28 коп./л и 50 коп./л, до 19,13 грн/л и 18,05 грн/л.

Такие сети как «Параллель», AMIC, BVS, Marshal, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 10-40 коп./л (см. табл.).

Компания Цена Изм. ОККО 19,29 0,30 WOG 19,28 0,30 Авиас 18,17 0,50 Укрнафта 18,18 0,50 AMIC 18,37 0,12 Shell 18,88 0,22 SOCAR 19,48 0,50 БРСМ-Нафта 18,90 0,30 KLO 19,13 0,28 Параллель 19,25 0,26 Автотранс 18,98 0,30 UPG 18,69 0,00 SUNOIL 18,84 0,00 BVS 18,59 0,10 Chipo 18,60 0,08 Рур груп 18,89 0,30 Катрал 18,77 0,20 Укргаздобыча 18,80 0,20 Авантаж 7 18,05 0,20 Marshal 18,20 0,40 Mango 18,67 0,11 Motto 18,85 0,20 Средняя цена в Украине: 18,74 0,29

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 5 по 12 ноября, грн/л