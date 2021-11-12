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Нефть дешевеет после понижения прогноза ОПЕК по мировому спроса
07:59 12.11.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают снижение после того, как ОПЕК в своем докладе понизила прогноз мирового спроса на этот вид сырья на 2021 год, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EET январские фьючерсы на нефть марки Brent снижались в цене на 0,76% - до 82,24 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI - на 0,69%, до 81,03 доллара за баррель.
"Нефть дешевеет на утренних азиатских торгах после того, как ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть на текущий год", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING.
Днем ранее ОПЕК опубликовала свой ежемесячный прогноз. В документе организация ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год, теперь ждет его роста на 5,7 миллиона баррелей в сутки вместо 5,8 миллиона баррелей месяцем ранее. Прогноз роста на 2022 год был сохранен на отметке в 4,2 миллиона баррелей в сутки.
Некоторое укрепление доллара также негативно сказывается на нефтяных котировках. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет третий день подряд, с начала недели показатель вырос на 1%. Удорожание нефти делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.
В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на шесть - до 450 агрегатов.
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