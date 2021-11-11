ОПЕК снизил оценку темпа роста спроса на нефть в 2021г на 160 тыс. б/с, в т.ч. из-за высоких цен на энергию

ОПЕК понизил оценку темпа роста спроса на нефть в 2021 году на 160 тыс. баррелей в сутки - до 96,44 млн б/с из-за более плохих показателей потребления Китаем и Индией в третьем квартале 2021 года, говорится в отчете организации.

При этом прогноз спроса в I кв. повышен на 100 тыс. б/с - до 92,77 млн б/с, во II кв. почти сохранен - 95,36 млн б/с, а в III кв. понижен на 440 тыс. б/с - до 98,33 млн б/с, в IV кв. также понижен, на 330 тыс. б/с - до 99,82 млн б/с.

ОПЕК ожидает теперь замедления темпов восстановления спроса в IV квартале 2021 года из-за повышения цен на энергоносители.

"Оценки спроса на нефть в 2021 году в странах ОЭСР были пересмотрены несколько ниже, примерно на 0,04 млн б/с по сравнению с прогнозами прошлого месяца, несмотря на пересмотр данных за I кв. в сторону увеличения. Темпы восстановления спроса на нефть снизились в последующих кварталах на фоне более медленных, чем ожидалось, потребностей в промышленном и транспортном топливе. Прогнозы спроса на нефть ОЭСР в IV кв. 2021 года также были скорректированы в сторону понижения с учетом пересмотра экономических перспектив региона в сторону понижения, высоких цен на энергоносители и роста случаев COVID-19", - говорится в отчете.

"В странах, не входящих в ОЭСР, спрос на нефть был пересмотрен на 0,12 млн б/с ниже по сравнению с отчетом прошлого месяца. Волна заражений COVID-19, вынудившая принять меры изоляции, а также более слабое производство и проблемы в секторе энергетики в Китае привели к снижению спроса на транспорт и промышленное топливо в III кв. 2021 года, вопреки первоначальным ожиданиям. Спрос на нефть в Индии в III кв. 2021 года также был скорректирован ниже из-за более медленного восстановления спроса на промышленное топливо. Предполагается, что часть этого более медленного движения распространится на следующие кварталы", - подсчитали эксперты.

Прогноз темпа роста спроса на нефть в следующем году не изменился и составил 4,2 млн б/с - до 100,59 млн б/с, что на 0,5 млн б/с превысит уровень 2019 года.

Однако аналитики рассмотрели некоторые негативные тенденции, в основном пересмотры макроэкономических оценок и вызовов, которые влияют на картину спроса на нефть в основных центрах потребления. "Таким образом, незначительный пересмотр в сторону повышения в странах ОЭСР в Европе, вызванный улучшением экономической ситуации в некоторых европейских странах, был компенсирован более слабым ростом спроса на промышленное топливо в странах ОЭСР в Америке и Латинской Америке", - решили эксперты ОПЕК.

Они ожидают, что спрос на бензин и дизтопливо в 2022 году достигнет рекордов как в странах ОЭСР, так и не входящих в ОЭСР. "По прогнозам, бензин будет больше всего расти в США, за которыми следуют Китай и Индия, в то время как на долю стран ОЭСР Америки и Европы, как предполагается, будет приходиться львиная доля роста дизтоплива", - говорится в отчете.

Сокращение межконтинентальных авиарейсов, как ожидается, окажет давление на восстановление спроса на керосин, несмотря на рост его потребления к уровню 2021 года, и полное восстановление спроса до допандемийного уровня ожидается после 2022 года.

"С региональной точки зрения ожидается, что в следующем году страны ОЭСР и Китай возглавят рост спроса на фоне хороших экономических перспектив, контролирования распространения COVID-19 и стабильного спроса в нефтехимическом секторе", - отмечают эксперты.

По предварительным данным, за сентябрь товарные запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 18,5 млн баррелей - до 2 млрд 805 млн барр., что на 374 млн барр. ниже, чем в том же месяце прошлого года, на 206 млн барр. ниже среднего значения за последние пять лет и на 163 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 гг. (целевой показатель соглашения ОПЕК+ - ИФ).

При этом запасы нефти и нефтепродуктов снизились на 9,3 млн барр. - до 1,33 млрд барр. (на 103 млн барр. ниже, чем в 2015-2019гг) и на 9,2 млн барр. - до 1,47 млрд барр. (на 60 млн барр. ниже, чем в 2015-2019гг.) соответственно.