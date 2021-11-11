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Цены на украинских АЗС 10 ноября стабилизировались
15:40 11.11.2021 |
Розничные цены на бензин в Украине 11 ноября 2021 года не изменились по сравнению с предыдущим днем. Автомобильный газ и дизельное топливо в среднем подорожали на 1-2 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,83 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,62 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 18,74 гривен за литр (+0,02 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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