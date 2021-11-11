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Цены на нефть 11 ноября коррекционно растут после падения днем ранее
07:59 11.11.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг утром растут в рамках коррекции после падения среды, последовавшего на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 0,24% - до 82,84 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI - на 0,22%, до 81,52 доллара за баррель. В среду котировки опустились на 2,5% и 3,3% соответственно.
Удорожание нефти связано с коррекционной динамикой после падения котировок днем ранее. В среду курс доллара резко вырос к мировым валютам, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднялся почти на 1%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.
Динамика доллара связана с важной статистикой по США, опубликованной в среду. Так, годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до максимума с 1990 года и составила 6,2% после 5,4% месяцем ранее, при этом прогноз предполагал ускорение инфляции только до 5,8%.
Инвесторы также обратили внимание на статистику по запасам в США. Коммерческие запасы в стране за неделю по 5 ноября выросли на 1 миллион баррелей, в то время как ожидался рост на 2,1 миллиона баррелей. При этом стратегический резерв нефти в стране понизился на 3,1 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю не изменилась к предыдущей неделе и составила 11,5 миллиона баррелей в сутки.
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