Цены на бензин 10 ноября стабилизировались

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 10 ноября 2021 года стабильны и по сравнению с предыдущим днем не изменились. Автомобильный газ в среднем подорожал еще на 6 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,83 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,61 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 18,73 гривен за литр (+0,08 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:



