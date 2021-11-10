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Цены на бензин 10 ноября стабилизировались
16:53 10.11.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 10 ноября 2021 года стабильны и по сравнению с предыдущим днем не изменились. Автомобильный газ в среднем подорожал еще на 6 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,83 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,61 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 18,73 гривен за литр (+0,08 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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