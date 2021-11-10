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Автогаз подорожал 10 ноября в среднем- и эконом-сегменте
12:57 10.11.2021 |
Сегодня, 10 ноября, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС по Украине выросла на 8 копеек – до 18,73 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС KLO и Shell стоимость автогаза выросла в среднем на 28 и 22 коп./л, до 19,13 грн/л и 18,88 грн/л соответственно.
Продукт на станциях «Укранафты» прибавил 22 коп./л и составил 18,18 грн/л. При этом на других станциях, которые также входят в консолидированную сеть группы «Приват», — «Авиас», ANP др.— цена автогаза подорожала на на 50 коп/л, до 18,17 грн/л.
Автогаз на станциях «Автотранс» подорожал на 15 коп./л, до 18,98 грн/л. Сеть «Авантаж» повысила цену ресурса на 13 коп./л, до 18,02 грн/л.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Овис», AMIC, «Каорум», Chipo, Motto и др. подняли цены на 5-20 коп./л (см. табл.).
При этом, сети ОККО и WOG, которые в понедельник, 8 сентября, подняли цену на 50 коп/л, сегодня ее опустили на 20 коп/л, до 19,28-19,29 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 ноября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,29
|
-0,20
|
WOG
|
19,28
|
-0,20
|
Авиас
|
18,17
|
0,50
|
Укрнафта
|
18,18
|
0,22
|
AMIC
|
18,34
|
0,09
|
Shell
|
18,88
|
0,22
|
SOCAR
|
19,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
18,88
|
0,15
|
KLO
|
19,13
|
0,28
|
Параллель
|
19,49
|
0,00
|
Автотранс
|
18,98
|
0,15
|
UPG
|
18,69
|
0,00
|
SUNOIL
|
18,84
|
0,00
|
Кворум
|
18,75
|
0,10
|
Chipo
|
18,60
|
0,03
|
Авантаж 7
|
18,02
|
0,13
|
Marshal
|
18,00
|
0,00
|
Mango
|
18,67
|
0,18
|
Motto
|
18,80
|
0,06
|
Средняя цена в Украине:
|
18,73
|
0,08
|
|
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