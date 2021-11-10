Автогаз подорожал 10 ноября в среднем- и эконом-сегменте

Сегодня, 10 ноября, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС по Украине выросла на 8 копеек – до 18,73 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС KLO и Shell стоимость автогаза выросла в среднем на 28 и 22 коп./л, до 19,13 грн/л и 18,88 грн/л соответственно.

Продукт на станциях «Укранафты» прибавил 22 коп./л и составил 18,18 грн/л. При этом на других станциях, которые также входят в консолидированную сеть группы «Приват», — «Авиас», ANP др.— цена автогаза подорожала на на 50 коп/л, до 18,17 грн/л.

Автогаз на станциях «Автотранс» подорожал на 15 коп./л, до 18,98 грн/л. Сеть «Авантаж» повысила цену ресурса на 13 коп./л, до 18,02 грн/л.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Овис», AMIC, «Каорум», Chipo, Motto и др. подняли цены на 5-20 коп./л (см. табл.).

При этом, сети ОККО и WOG, которые в понедельник, 8 сентября, подняли цену на 50 коп/л, сегодня ее опустили на 20 коп/л, до 19,28-19,29 грн/л.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 ноября, грн/л