Нефть дешевеет 10 ноября в ожидании данных о запасах в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду днем, в то время как инвесторы ожидают публикации статданных по запасам этого сырья в США от минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 EET январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,13% - до 84,67 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI - на 0,51%, до 83,72 доллара за баррель.

Котировки перешли к снижению после утреннего роста. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране опустились на 2,5 миллиона баррелей. Теперь аналитики ожидают официальной оценки запасов нефти в США от минэнерго страны. Аналитики прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,1 миллиона баррелей, до 436,2 миллиона.

Инвесторы также следят за запасами бензина, который подорожал в США до максимума за семь лет на фоне роста цен на нефть. По данным API, запасы бензина за минувшую неделю снизились на 0,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидают, что и минэнерго США сообщит о снижении запасов бензина, но о более сильном - на 1,2 миллиона баррелей.

Во вторник администрация США вновь призвала ОПЕК увеличить поставки нефти. Группа сенаторов-демократов в понедельник направила письмо президенту Джо Байдену с призывом запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва.

"Рынок ждет, высвободит ли Байден нефть из резервов, чтобы остановить рост цен на бензин в США", - отметил старший энергетический брокер Britannia Global Markets Марк Роуэлл (Marc Rowell), чье мнение приводит агентство Блумберг.