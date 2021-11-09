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Рынок бензинов продолжил рост в октябре
15:41 09.11.2021 |
В октябре 2021 г. баланс рынка бензинов в Украине вырос на 16,4% (на 30,1 тыс. т), до 213,7 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (183,6 тыс. т), сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Росту рынка способствовало в первую очередь увеличение импорта продукта. По итогу отчетного месяца он составил 123,7 тыс. т, что на 29% больше показателя октября прошлого года (95,8 тыс. т).
Основной прирост в октябре-2021 пришелся на поставки из Беларуси. В частности, белорусские НПЗ отправили в Украину 106,5 тыс. т бензинов, что на 39% больше, чем годом ранее. В целом белорусские экспортеры наращивают поставки пятый месяц кряду после снижения, вызванного ремонтом Мозырского НПЗ в июне-июле.
Октябрьские отгрузки бензинов концерном ORLEN сократились на 10%, до 17,1 тыс. т.
Внутреннее производство бензинов за прошлый месяц показало 3%-ый рост и составило 90 тыс. т. Из них 80 тыс. т пришлось на продукт Кременчугского НПЗ (+3,6% к октябрю-2020). Второй внутренний производитель - государственная «Укргаздобыча» - незначительно сократил производство, выпустив 10 тыс. т бензинов против 10,6 тыс. т в октябре-2020.
По данным «А-95», в январе-октябре 2021 г. баланс рынка бензинов в Украине вырос на 13% (на 229,9 тыс. т), до 2 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (1,77 млн т).
Структура наполнения рынка бензинов в январе-октябре 2021/2020 гг., тыс. т
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