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Цены на автогаз в рознице 9 ноября продолжили рост
12:11 09.11.2021 |
Сегодня, 9 ноября, цены на сжиженный газ в сетях АЗС по Украине продолжили рост. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС SOCAR и «Параллель» стоимость автогаза выросла в среднем на 40 и 20 коп./л, до 19,48 грн/л и 19,49 грн/л соответственно.
Продукт на станциях «Укранафты» прибавил 28 коп/л и составил 17,96 грн/л. При этом на других станция, которые также входят в консолидированную сеть группы «Приват», — «Авиас», ANP др.— цена автогаза осталась на прежнем уровне 17,67 грн/л.
Автогаз на Marshal подорожал на 20 коп./л, до 18,00 грн/л. Сеть «Авантаж» повысила цену ресурса на 10 коп/л, до 17,95 грн/л в Винницкой и Хмельницкой областях, а в Киевском регионе на 10 коп/л снизила цену (17,75 грн/л).
Такие сети как «БРСМ-Нафта», Овис, Катрал, Chipo, Motto и др. подняли цены на 5-15 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 8 по 9 ноября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,49
|
0,00
|
WOG
|
19,48
|
0,00
|
Авиас
|
17,67
|
0,00
|
Укрнафта
|
17,96
|
0,28
|
AMIC
|
18,25
|
0,00
|
Shell
|
18,66
|
0,00
|
SOCAR
|
19,48
|
0,40
|
БРСМ-Нафта
|
18,73
|
0,13
|
KLO
|
18,85
|
0,00
|
Параллель
|
19,49
|
0,20
|
Автотранс
|
18,83
|
0,00
|
UPG
|
18,69
|
0,00
|
Овис
|
18,59
|
0,10
|
SUNOIL
|
18,84
|
0,00
|
Катрал
|
18,67
|
0,10
|
Chipo
|
18,56
|
0,08
|
Авантаж 7
|
17,88
|
0,03
|
Marshal
|
18,00
|
0,20
|
Mango
|
18,49
|
0,00
|
Motto
|
18,75
|
0,06
|
Средняя цена в Украине:
|
18,65
|
0,06
|
|
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