Цены на автогаз в рознице 9 ноября продолжили рост

Сегодня, 9 ноября, цены на сжиженный газ в сетях АЗС по Украине продолжили рост. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС SOCAR и «Параллель» стоимость автогаза выросла в среднем на 40 и 20 коп./л, до 19,48 грн/л и 19,49 грн/л соответственно.

Продукт на станциях «Укранафты» прибавил 28 коп/л и составил 17,96 грн/л. При этом на других станция, которые также входят в консолидированную сеть группы «Приват», — «Авиас», ANP др.— цена автогаза осталась на прежнем уровне 17,67 грн/л.

Автогаз на Marshal подорожал на 20 коп./л, до 18,00 грн/л. Сеть «Авантаж» повысила цену ресурса на 10 коп/л, до 17,95 грн/л в Винницкой и Хмельницкой областях, а в Киевском регионе на 10 коп/л снизила цену (17,75 грн/л).

Такие сети как «БРСМ-Нафта», Овис, Катрал, Chipo, Motto и др. подняли цены на 5-15 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 8 по 9 ноября, грн/л