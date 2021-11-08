Финансовые новости
- |
- 08.11.21
- |
- 18:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Розничные цены на бензин в Украине 8 ноября практические не изменились
17:18 08.11.2021 |
В то же время дизельное топливо немного подорожало, а автомобильный газ в среднем прибавил 14 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 31,83 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 30,61 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 18,59 гривен за литр (+0,14 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Владимир Фесенко: Шурма поможет Зеленскому воевать с Ахметовым
|Пристанище для непослушных «слуг»: Взлетит ли «Умная политика» Разумкова
|Коломойский vs Ахметов: Чем завершится информатака на Зеленского
|Позитив недели. Египет хочет купить нашу систему залпового огня «Ольха-М»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розничные цены на бензин в Украине 8 ноября практические не изменились
|На Prozorro.Продажи открылись аукционы по земельным участкам. Выставлено 2300 га
|Украинские компании уже сейчас могут получить транзитные упрощения - Гостаможслужба
|Укргазвидобування в этом году сократило добычу газа на 4,5%
|Нефть дорожает 8 ноября на ожиданиях сохранения ограниченности предложения
|Мининфраструктуры хочет отменить плату за шлюзование судов
Это интересно
|Великобритания первой в мире одобрила таблетки от ковида
|В рейтинге самых производительных недорогих смартфонов Android по версии AnTuTu воцарился настоящий «хаос»
|Представлен первый внешний аккумулятор для автомобилей и гибридов
|По итогам этого года BMW удвоит объёмы производства электромобилей
|Со следующего года смартфоны Xiaomi будут собирать в Пакистане
|Facebook придумала, как создателям платного контента в соцсети обойти комиссию Apple App Store
|Toyota использует квантовый компьютер, чтобы найти идеальный материал для аккумуляторов