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19,5 грн/л: автогаз установил новый рекорд в рознице
12:37 08.11.2021 |
Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 8 ноября достигла рекордных 18,59 грн/л (+14 коп./л к 5 ноября). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Цена ресурса в сетях премиум-сегмента также побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 19,49 грн/л (+50 коп./л), WOG – 19,48 грн/л (+50 коп./л).
SOCAR поднял цены на продукт на 10 коп./л, до 19,08 грн/л, а «Параллель» — на 30 коп./л, до 19,29 грн/л. «Автотранс», «Кворум» и Motto откорректировали цены в сторону увеличения в пределах 5-15 коп./л.
Между тем, несмотря на конъюнктуру рынка, сети Chipo и Mango в среднем снизили цены на 3 и 8 коп./л (см. табл).
Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен с начала июля сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 8 ноября средняя стоимость в опте выросла на 8 140 грн/т, до 31 750 грн/т, в рознице – на 3,22 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 5 по 8 ноября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,49
|
0,50
|
WOG
|
19,48
|
0,50
|
Авиас
|
17,67
|
0,00
|
Укрнафта
|
17,68
|
0,00
|
AMIC
|
18,25
|
0,00
|
Shell
|
18,66
|
0,00
|
SOCAR
|
19,08
|
0,10
|
БРСМ-Нафта
|
18,60
|
0,00
|
KLO
|
18,85
|
0,00
|
Параллель
|
19,29
|
0,30
|
Автотранс
|
18,83
|
0,15
|
UPG
|
18,69
|
0,00
|
SUNOIL
|
18,84
|
0,00
|
BVS
|
18,49
|
0,00
|
Chipo
|
18,47
|
-0,03
|
Кворум
|
18,65
|
0,05
|
Авантаж 7
|
17,85
|
0,00
|
Marshal
|
17,80
|
0,00
|
Mango
|
18,49
|
-0,08
|
Motto
|
18,69
|
0,04
|
Средняя цена в Украине:
|
18,59
|
0,14
|
|
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