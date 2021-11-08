19,5 грн/л: автогаз установил новый рекорд в рознице

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 8 ноября достигла рекордных 18,59 грн/л (+14 коп./л к 5 ноября). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Цена ресурса в сетях премиум-сегмента также побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 19,49 грн/л (+50 коп./л), WOG – 19,48 грн/л (+50 коп./л).

SOCAR поднял цены на продукт на 10 коп./л, до 19,08 грн/л, а «Параллель» — на 30 коп./л, до 19,29 грн/л. «Автотранс», «Кворум» и Motto откорректировали цены в сторону увеличения в пределах 5-15 коп./л.

Между тем, несмотря на конъюнктуру рынка, сети Chipo и Mango в среднем снизили цены на 3 и 8 коп./л (см. табл).

Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен с начала июля сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 8 ноября средняя стоимость в опте выросла на 8 140 грн/т, до 31 750 грн/т, в рознице – на 3,22 грн/л.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 5 по 8 ноября, грн/л