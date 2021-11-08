Нефть дорожает 8 ноября на ожиданиях сохранения ограниченности предложения

Мировые цены на нефть растут в понедельник днем более чем на 1%, в то время как инвесторы оценивают вероятность сохранения недостатка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.12 EET цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,22%, до 83,75 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,48%, до 82,47 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать спрос и предложение на глобальном рынке нефти. ОПЕК+ в четверг принял решение не наращивать добычу нефти сверх договоренностей. После этого цены на нефть на мировом рынке стали расти. Кроме того, после решения альянса придерживаться текущих параметров соглашения Saudi Aramco резко повысила отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы.

"Поскольку ОПЕК+ придерживается своей стратегии добычи нефти, мы оцениваем, что дефицит предложения на рынке нефти сохранится до конца года", - отмечает аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.