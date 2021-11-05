Запасы давят вниз: ДТ дешевеет в мелком опте

По итогам недели, цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем снизились на 57 коп./л (-2,06%), бензины выросли на 25 коп./л (+0,89%). Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» по итогам оперативного ценового мониторинга.

Всю первую неделю ноября на европейских рынках наблюдается снижение котировок на основные виды нефтепродуктов, которое в среднем составило $15/т (-2,2%). В частности, нефть марки Brent проделала путь с $84 до $81/барр.(-3,5%).

Стоимость спотовых контрактов на дизельное топливо в Средиземноморье за неделю снизилась почти на $15/т, или примерно на 2,2% — до $715/т. На северо-западе Европы снижение дизеля так же составило $15/т, или на 2,1% — до $720/т. При этом бензины на этом же базисе с начала недели подешевели на $20/т, или на 2,8%, до $805/т.

Трейдеры отмечают, что падение цен на мировых рынках, а также высокие складские запасы оказывали давление на внутренние оптовые цены украинского рынка, продолжая снижение вторую неделю подряд.

В Коростене сегодня самые конкурентные цены были у «Алпен Трейда» и «Фактора» — по 26,50 грн/л. За неделю тут ценники снизились на 80 коп./л. На Новограде мозырский ресурс продавали по 26,80 грн/л, снизив с прошлой недели также на 80 коп./л.

В столичном регионе за неделю прайсы снизились в среднем на 70–80 коп./л. Предложения сегодня были в диапазоне 26,70–26,80 грн/л. Ниже рынка, по 26,60 грн/л, торговали «Решотка» и «Интер Роял» с Бородянки.

В Ровенской области основные предложения снизились в среднем на 80–90 коп./л, до 26,90–27,00 грн/л. При этом «Альянс Ойл Трейдинг» торговал дешевле — по 26,70 грн/л.

Самые конкурентные цены на сегодняшний момент по-прежнему фиксируются на юге, где уже на этой неделе цены подобрались к отметке 26 грн/л. Так, в Николаеве сегодня основные сделки проходили в диапазоне 26,20–26,30 грн/л, потеряв за неделю в среднем 70–80 коп./л. Ниже рынка торговали итальянским дизелем «Решотка» и «Фидея» — по 26,10 и 26,00 грн/л соответственно.

По словам трейдеров, уже заканчивается итальянский ресурс, и на подходе к продаже привезенный ранее Coral Energy зимний индийский ресурс.

Наблюдается снижение и на рынке Одесской области. За неделю в «Южном» турецкий дизель у «Анвитрейда» подешевел на 50 коп./л, до 26,40 грн/л, на 30 коп./л, до 26,48 грн./л — у «Укртатнафты». В Херсоне цена предложения греческого дизеля находилась в диапазоне 26,70–26,80 грн/л, чуть ниже рынка торговала «Кворум-Нафта» – по 26,55 грн/л.

На «Укртатнафте» прайсы за неделю снизились на 14 коп./л, до 26,98 грн/л. По 26,72 грн/л торговал ее контрагент «Альянс Енерго Трейд».

Динамика цен в мелком опте, грн/л