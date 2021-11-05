Финансовые новости
- |
- 05.11.21
- |
- 09:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть растет 5 ноября после встречи ОПЕК+, Brent торгуется на уровне $81,27 за баррель
08:55 05.11.2021 |
Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу на фоне решения ОПЕК+ после снижения накануне.
Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:56 EET подорожали на $0,73 (на 0,91%) - до $81,27 за баррель. По итогам торгов в четверг их цена снизилась на $1,45 (на 1,8%) и составила на закрытие $80,54 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,80 (на 1,02%) - до $79,61 за баррель. По итогам предыдущейк сессии их цена уменьшилась на $2,05 (на 2,5%) и составила $78,81 за баррель.
Министры стран ОПЕК+ приняли единогласное решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем запланировано. Мольбы потребителей о дополнительных объемах остались без ответа. ОПЕК+ объясняет это прогнозами о будущем падении спроса.
ОПЕК+ с июля постепенно наращивает добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается, чтобы "подогнать" трек следования рыночной ситуации.
По информации "Интерфакса", возможное увеличение нефтедобычи активно обсуждалось участниками ОПЕК+, но риски падения спроса на нефть, в частности, сезонного, а также риск распространения штамма "дельта" стали факторами "против" таких действий.
Цены на нефть за последнее время достигли семилетних максимумов, однако перешли к снижению ранее на текущей неделе на фоне данных о росте запасов в США. За неделю Brent может потерять около 4%, WTI - примерно 5%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|От Ахметова – до Ермака: Удастся ли экс-руководителю «Запорожстали» Ростиславу Шурме стать премьером
|Деньги, танки, Ford Mustang. 15 топ-схем в Укроборонпроме. Главное из важного отчета
|Почему Киев не испугали российские войска возле украинской границы
|Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть растет 5 ноября после встречи ОПЕК+, Brent торгуется на уровне $81,27 за баррель
|ВАКС опубликовал решение о законности и обоснованности закрытия дела «Роттердам+»
|Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне
|Минэкономики проиграло суд белорусским производителям авто по ограничению импорта
|ЕС готов поддержать Фонд гарантирования кредитов фермерам – Маасикас
|Верховная Рада поддержала создание Фонда частичного обеспечения кредитов в сельском хозяйстве
Это интересно
|Tesla представила новую солнечную черепицу. Она на 22% эффективнее
|Способ входа в учетную запись Google изменится с 9 ноября
|Bugatti объявила о полном слиянии с производителем электрогиперкаров Rimac
|Соцсеть Facebook отключила систему распознавания лиц и удалит соответствующие данные пользователей
|Из-за санкций США Huawei может лишиться еще одного своего важного подразделения
|Обновлённая Audi A8 дебютировала в удлинённой версии Horch
|585 л.с. и 3,6 секунды до «сотни»: раскрыты характеристики нового Mercedes-AMG SL