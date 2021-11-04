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Импорт нефтепродуктов в Украину продолжает расти — «А-95»
16:27 04.11.2021 |
Импорт автомобильных бензинов и дизельного топлива в январе-октября 2021 года увеличился на 16% и 5% соответственно на фоне увеличения внутреннего производства в среднем на 7%. Об этом говорится в сообщении Консалтинговой группы «А-95».
По оперативным данным «А-95», баланс рынка бензинов составил 2 млн т, что на 13% больше, чем в январе-октябре прошлого года. Импорт бензина вырос на 16%, до 1,05 млн т. В балансе рынка на него пришлось 52%, что на 2% больше по сравнению с 2021 годом.
Основной вклад в эту динамику был обеспечен поставками с Беларуси - с 696 до 804 тыс. т (рост на 15,5%) соответственно в январе-октябре 2020-2021 годов.
Импорт из Литвы составил 22% от всего импорта бензина, или 228 тыс. т (+14% к январю-октябрю 2020 г.).
Отличительной чертой этого года стали поставки бензина по морю в период ремонта Мозырского НПЗ. В июне-июле компании ОККО, WOG и «Анвитрейд» поставили через морские порты 13,4 тыс. т бензинов из Греции и Румынии.
Структура наполнения рынка бензинов в январе-октябре 2021/2020 гг., тыс. т
Баланс дизельного топлива в январе-октябре составил 6,42 млн т, что на 5% (309 тыс. т.) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост потребления был обеспечен преимущественно импортом, который увеличился на 261 тыс. т, до 5,39 млн т. В сентябре и октябре был отмечен рекордный за всю историю наблюдений импорт дизтоплива - 718 и 730 тыс. т соответственно.
Наибольший прирост произошел по белорусскому направлению - на 35% (2,34 млн т). Доля Беларуси в импорте на украинский рынок выросла с 33% до 43%.
Поставки дизельного топлива из России сократились на 30%, до 1,51 млн т. Снижение произошло вследствие остановки нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс» и смены оператора поставок ресурсов «Роснефти» весной текущего года. В частности, данный источник поставок сократился на 55% (785 тыс. т) по сравнению с прошлым годом.
За 10 месяцев 2021 года отгрузки из Литвы выросли на 14%, до 574 тыс. т.
В портах было оформлено 18% всего импорта, или 961,4 тыс. т дизельного топлива, что на 38% больше, чем в январе-октябре прошлого года (698 тыс. т).
В целом доля импорта в балансе дизельного топлива за рассматриваемый период составила 83%, что соответствует прошлогоднему показателю.
Структура наполнения рынка дизельного топлива в январе-октябре 2021/2020 гг., тыс. т
«Потребление бензина и дизельного топлива в 2021 году вырастет, что свидетельствует о позитивных процессах в экономике. Однако данный рост обеспечивается преимущественно за счет импорта из стран СНГ, тогда как в стране остаются недогруженными нефтеперерабатывающие предприятия и морские порты», - заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. Он отметил, что за последние два года правительство не сделало ни единого шага по импортозамещению и усилению диверсификации поставок нефтепродуктов.
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