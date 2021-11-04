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Сети АЗС 4 ноября снизили цены на дизельное топливо
12:18 04.11.2021 |
Розничные сети АЗС 4 ноября откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на станциях Shell бензин марок А-92 и А-95 подорожал на 10 и 20 коп./л, до 32,59 и 33,40 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в сети подешевело на 17 коп./л, до 31,90 грн/л.
На 5 коп./л, до 33,25 грн/л подорожала только «пятерка» в сети SOCAR. На KLO и «Параллель» бензин этой марки подорожал на 10 коп./л и 20 коп./л соответственно.
«Овис» поднял цены на бензины на 24 коп./л, до 31,80 грн/л за А-92 и 32,46 грн/л — за А-95. На 20 коп./л подорожали бензин марки А-95 и дизельное топливо на станциях UPG.
В то же время такие сети как «Автотранс», «Рур Груп» и Mango снизили стоимость ДТ в пределах 10-50 коп./л (см. табл).
Как сообщал enkorr, вчера Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина увеличена до 28,40 грн/л, для дизтоплива — снижена до 24,90 грн/л.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,40 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 31,90 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 по 4 ноября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,49
|
0,00
|
33,40
|
0,00
|
31,90
|
0,00
|
WOG
|
32,49
|
0,00
|
33,40
|
0,00
|
31,90
|
0,00
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,82
|
0,00
|
31,76
|
0,00
|
29,66
|
0,00
|
Shell
|
32,59
|
0,10
|
33,40
|
0,20
|
31,90
|
-0,17
|
SOCAR
|
32,98
|
0,00
|
33,25
|
0,05
|
34,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,85
|
0,00
|
30,85
|
0,00
|
29,30
|
0,12
|
KLO
|
32,29
|
0,00
|
32,89
|
0,10
|
31,69
|
0,00
|
Параллель
|
32,49
|
0,00
|
33,40
|
0,20
|
33,49
|
0,00
|
Автотранс
|
32,28
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
31,48
|
-0,50
|
UPG
|
31,60
|
0,00
|
32,50
|
0,20
|
29,90
|
0,20
|
Овис
|
31,80
|
0,24
|
32,46
|
0,24
|
31,08
|
0,00
|
Автопорт
|
32,40
|
0,20
|
33,20
|
0,20
|
31,80
|
0,00
|
Chipo
|
30,63
|
0,00
|
31,63
|
0,00
|
30,47
|
0,00
|
Авантаж 7
|
29,45
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
Рур груп
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
31,90
|
-0,09
|
Marshal
|
29,60
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Mango
|
29,89
|
0,40
|
30,99
|
0,00
|
29,29
|
-0,50
|
Motto
|
29,70
|
0,00
|
30,68
|
0,00
|
29,39
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
30,88
|
0,02
|
31,84
|
0,02
|
30,61
|
-0,01
|
|
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