Сети АЗС 4 ноября снизили цены на дизельное топливо

Розничные сети АЗС 4 ноября откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на станциях Shell бензин марок А-92 и А-95 подорожал на 10 и 20 коп./л, до 32,59 и 33,40 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в сети подешевело на 17 коп./л, до 31,90 грн/л.

На 5 коп./л, до 33,25 грн/л подорожала только «пятерка» в сети SOCAR. На KLO и «Параллель» бензин этой марки подорожал на 10 коп./л и 20 коп./л соответственно.

«Овис» поднял цены на бензины на 24 коп./л, до 31,80 грн/л за А-92 и 32,46 грн/л — за А-95. На 20 коп./л подорожали бензин марки А-95 и дизельное топливо на станциях UPG.

В то же время такие сети как «Автотранс», «Рур Груп» и Mango снизили стоимость ДТ в пределах 10-50 коп./л (см. табл).

Как сообщал enkorr, вчера Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина увеличена до 28,40 грн/л, для дизтоплива — снижена до 24,90 грн/л.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,40 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 31,90 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 по 4 ноября, грн/л