Крупные розничные сети АЗС 3 ноября откорректировали цены на бензины и дизельное топливо

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 20 коп./л, до 33,49 грн/л. При этом дизельное топливо в этих сетях подешевело на 17 коп./л, до 31,90 грн/л.

Как сообщал enkorr, сегодня Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина увеличена до 28,40 грн/л, для дизтоплива снижена до 24,90 грн/л.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,40 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 31,90 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 2 по 3 ноября, грн/л