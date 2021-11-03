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Крупные розничные сети АЗС 3 ноября откорректировали цены на бензины и дизельное топливо
13:03 03.11.2021 |
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 20 коп./л, до 33,49 грн/л. При этом дизельное топливо в этих сетях подешевело на 17 коп./л, до 31,90 грн/л.
Как сообщал enkorr, сегодня Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина увеличена до 28,40 грн/л, для дизтоплива снижена до 24,90 грн/л.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,40 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 31,90 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 2 по 3 ноября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,49
|
0,00
|
33,40
|
0,20
|
31,90
|
-0,17
|
WOG
|
32,49
|
0,00
|
33,40
|
0,20
|
31,90
|
-0,17
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,82
|
0,00
|
31,76
|
0,00
|
29,66
|
0,00
|
Shell
|
32,49
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
32,07
|
0,00
|
SOCAR
|
32,98
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,85
|
0,00
|
30,85
|
0,00
|
29,18
|
-0,10
|
KLO
|
32,29
|
0,00
|
32,79
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
Параллель
|
32,49
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
Автотранс
|
32,28
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
UPG
|
31,60
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
29,70
|
0,00
|
SUNOIL
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
29,86
|
0,00
|
BVS
|
31,89
|
-0,10
|
32,69
|
0,00
|
31,59
|
0,00
|
Chipo
|
30,63
|
0,00
|
31,63
|
0,00
|
30,47
|
0,00
|
Авантаж 7
|
29,45
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
Marshal
|
29,60
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Mango
|
29,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
Motto
|
29,70
|
0,00
|
30,68
|
0,00
|
29,37
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
30,87
|
-0,01
|
31,81
|
0,04
|
30,62
|
-0,04
|
|
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