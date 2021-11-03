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Госрегулирование цен: бензины подорожают, ДТ — подешевеет
09:39 03.11.2021 |
Министерство экономики Украины 3 ноября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,40 грн/л и дизтоплива - 24,90 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,40 грн/литр, на «обычное» дизтопливо - 31,90 грн/л.
По сравнению с последней декадой октября средняя цена на бензин выросла на 20 коп./л, на дизельное топливо снизилась - на 17 коп./л.
Как сообщал enkorr, 14 мая 2021 г. правительство приняло постановление, которым с 15 мая было введено государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).
2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены на топливо. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере $27/т, или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензинов и 73 коп./л (с НДС) - к стоимости ДТ.
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