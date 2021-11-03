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Нефть дешевеет 3 ноября на данных об увеличении ее запасов в США
07:58 03.11.2021 |
Мировые цены на нефть заметно снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API) об увеличении ее запасов в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EET цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,78%, до 84,06 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,29%, до 82,81 доллара за баррель.
Цены на нефть в среду утром продолжают вчерашнее снижение, после того как ночью API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 29 октября выросли на 3,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста лишь на 1,6 миллиона.
Кроме того, инвесторы находятся в ожидании результатов заседания ОПЕК+. По мнению аналитиков Oanda, которое приводит газета Wall Street Journal, на альянс есть давление с требованием увеличить добычу больше, чем планировалось. "Нефть может торговаться в ограниченном диапазоне в преддверии заседания ОПЕК+ в четверг, хотя слухи перед заседанием, вероятно, приведут к некоторой волатильности", - добавили эксперты.
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