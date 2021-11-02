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Украина на треть нарастила импорт бензинов в октябре — «А-95»
16:30 02.11.2021 |
Импорт автомобильных бензинов в октябре 2021 г. составил 123,7 тыс. т, что на 29% больше показателя октября прошлого года (95,8 тыс. т) и на 5% больше показателя сентября текущего года (118 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».
Основной прирост в октябре-2021 пришелся на поставки из Беларуси. В частности, белорусские НПЗ отправили в Украину 106,5 тыс. т бензинов, что на 39% больше, чем годом ранее. В целом белорусские экспортеры наращивают поставки пятый месяц кряду после снижения, вызванного ремонтом Мозырского НПЗ в июне-июле.
Крупнейшими поставщиками белорусских бензинов по итогу отчетного месяца выступили сети ОККО и WOG - 43,8 тыс. т (+78% к октябрю-2020) и 16,9 тыс. т (+22%) соответственно. На UPG пришлось 10 тыс. т, что почти в два раза больше, чем в октябре прошлого года (6,7 тыс. т).
«БРСМ-Нафта» (через «Катма Груп») снизила поставки белорусских бензинов с 8 тыс. т в прошлогоднем октябре до 6,1 тыс. т в минувшем. Напомним, фирма остается единственной, кто импортирует исключительно марку А-92, изготавливая на ее базе бензин с октаном 95 и альтернативное топливо на своих нефтебазах и мини-НПЗ.
Октябрьские отгрузки бензинов концерном ORLEN сократились на 10%, до 17,1 тыс. т. Основными поставщиками стали компании WOG и «Сокар Украина», импортировавшие по 4,8 тыс. т каждая. «Амик Украина» поставила 2 тыс. т, ОККО - 0,8 тыс. т и KLO - 0,23 тыс. т.
По итогам января-октября текущего года в Украину было импортировано 1,048 млн т бензинов, что на 16,4% больше показателя десяти месяцев прошлого года.
Как сообщал enkorr, в августе 2021 г. в Украину было поставлено рекордное количество бензинов почти за последние четыре года - 137,6 тыс. т.
Напомним, баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 г. вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 2 122,3 тыс. т. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% - до 1 023 тыс. т, а импорт прибавил 5,9% и составил 1 099,4 тыс. т.
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