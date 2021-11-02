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Цены на нефть перешли к слабому снижению 2 ноября в ожидании заседания ОПЕК+
13:47 02.11.2021 |
Мировые цены на нефть слабо снижаются во вторник днем после невнятной утренней динамики, в то время как инвесторы ожидают очередного заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.15 EET цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,27%, до 84,48 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,46%, до 83,66 доллара за баррель.
Участники торгов ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на 4 ноября. В июле страны, входящие в альянс, приняли решение ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки начиная с августа.
Однако ситуация на нефтяном рынке изменилась: цены выросли, а запасы сократились. Инвесторы оценивают, может ли альянс пересмотреть условия соглашения и потому предпочитают воздерживаться от активной торговли до объявления итогов заседания.
Аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что несмотря на растущее давление со стороны крупнейших мировых потребителей нефти ОПЕК+, вероятно, сохранит текущие условия соглашения.
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