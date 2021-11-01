Финансовые новости
- |
- 01.11.21
- |
- 08:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мировые цены на нефть снижаются 1 ноября в ожидании заседания ОПЕК+ и на опасениях вокруг COVID-19 в Китае
07:53 01.11.2021 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 EEST цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,23%, до 83,52 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,38%, до 83,25 доллара за баррель.
На рынке нефти в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы находятся в некоторой неуверенности перед очередным заседанием ОПЕК+, которое запланировано на четверг, 4 ноября.
"Поскольку альянс и его союзники должны встретиться в четверг, трейдеры задаются вопросом, нужно ли будет увеличивать добычу более чем на запланированные 400 тысяч баррелей в день после того, как данные показали, что запасы бензина в США резко падают, в то время как коммерческие запасы сырой нефти на месторождении Кушинг, Оклахома, близки к критическим уровням", - заявили газета Wall Street Joornal аналитики ANZ.
Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу новых вспышек заболеваемости ковидом в Китае. По словам экспертов ANZ, рост числа новых случаев выявления инфицированных может означать замедление глобального восстановления спроса на нефть.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый блеф Кремля. Зачем Путин опять пугает Зеленского броском на Киев
|В 700 раз меньше. Почему проваливается налоговая амнистия
|Вадим Денисенко: Общество, которое и так не слишком доверяет государству, на фоне истории с ковидом перестанет доверять ему вообще
|С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом - Кличко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота умеренно растет 1 ноября в ожидании результатов заседания ФРС США
|Мировые цены на нефть снижаются 1 ноября в ожидании заседания ОПЕК+ и на опасениях вокруг COVID-19 в Китае
|Молдова договорилась с «Газпромом» на условиях Кишинева – МИД
|Бюро экономической безопасности объявило конкурс на должности аналитиков и детективов
|Украина к 2023 году выплатит 14 млрд долларов по долгам
|НБУ назвал причины торможения экономики Украины
Это интересно
|Xiaomi представила Redmi Note 11, Note 11 Pro и Note 11 Pro+ — продвинутые 5G-смартфоны по цене от $187
|Хакеры украли более $1 млрд в криптовалюте только за третий квартал этого года
|Глава Intel уверен в способности компании ускорить закон Мура в ближайшие десять лет
|Представлен смартфон Honor X30 Max с огромным 7,09-дюймовым дисплеем и 5G-чипом Dimensity 900
|Apple исправила карту с «российским» Крымом в приложении для музыкантов - посольство
|Volvo впервые в истории превратила модель Lego в реальную машину
|Высокие цены на память способствовали достижению Samsung рекордной выручки в $63 млрд