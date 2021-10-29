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За неделю топливо в рознице подорожало на 70-75 коп./л
11:32 29.10.2021 |
За неделю (22-29 октября) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 67 коп./л и составила 30,83 грн/л, бензин А-95 подорожал на 71коп./л — до 31,74 грн/л, а дизельное топливо — на 75 коп./л, до 30,63 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 22 октября в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 32,49 грн/л, бензин марки А-95 — на 63 коп./л, до 33,20 грн/л, и дизельное топливо — на 72 коп./л, до 32,07 грн/л.
В сети AMIC цены на бензины и дизельное топливо выросли в среднем на 39-67 коп./л. SOCAR повысила стоимость бензинов на 0,63-1 грн/л, а Shell — на 60-72 коп./л.
Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 — до 30,95 грн/л и ДТ — до 30,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 30,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 31,00 и 30,00 грн/л.
Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, «Авантаж 7», «Параллель», UPG, Prime, «Рур груп», «Автопорт», Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 0,15-1 грн./л (см. табл).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 22 по 29 октября, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,49
|
0,50
|
33,20
|
0,63
|
32,07
|
0,72
|
WOG
|
32,49
|
0,50
|
33,20
|
0,63
|
32,07
|
0,72
|
Авиас
|
29,95
|
1,00
|
30,95
|
1,00
|
30,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
1,00
|
31,00
|
1,00
|
30,00
|
1,00
|
AMIC
|
30,80
|
0,39
|
31,74
|
0,40
|
29,65
|
0,67
|
Shell
|
32,49
|
0,60
|
33,20
|
0,63
|
32,07
|
0,72
|
SOCAR
|
32,98
|
1,00
|
33,20
|
0,63
|
34,98
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,85
|
0,50
|
30,85
|
0,50
|
29,14
|
0,50
|
KLO
|
32,29
|
0,50
|
32,79
|
0,60
|
31,69
|
0,90
|
Параллель
|
32,49
|
0,50
|
33,20
|
0,63
|
33,49
|
0,50
|
Автотранс
|
32,28
|
0,80
|
32,98
|
1,00
|
31,98
|
1,00
|
UPG
|
31,60
|
0,20
|
32,30
|
0,20
|
29,70
|
0,30
|
Prime
|
30,50
|
0,50
|
31,50
|
0,20
|
29,30
|
0,30
|
BVS
|
31,89
|
0,60
|
32,69
|
0,90
|
31,49
|
0,90
|
Chipo
|
30,63
|
0,00
|
31,63
|
0,00
|
30,47
|
0,00
|
Авантаж 7
|
29,45
|
0,50
|
30,45
|
0,50
|
28,85
|
0,50
|
Рур груп
|
31,99
|
0,50
|
32,99
|
0,50
|
31,99
|
1,00
|
Катрал
|
31,59
|
0,70
|
32,57
|
0,70
|
29,77
|
0,90
|
Marshal
|
29,30
|
0,50
|
30,30
|
0,50
|
28,60
|
0,60
|
Mango
|
29,49
|
0,00
|
30,99
|
0,50
|
29,79
|
0,80
|
Motto
|
29,64
|
0,63
|
30,65
|
0,58
|
29,48
|
0,14
|
Средняя цена в Украине:
|
30,83
|
0,67
|
31,74
|
0,71
|
30,63
|
0,75
|
|
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