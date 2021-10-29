За неделю топливо в рознице подорожало на 70-75 коп./л

За неделю (22-29 октября) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 67 коп./л и составила 30,83 грн/л, бензин А-95 подорожал на 71коп./л — до 31,74 грн/л, а дизельное топливо — на 75 коп./л, до 30,63 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 22 октября в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 32,49 грн/л, бензин марки А-95 — на 63 коп./л, до 33,20 грн/л, и дизельное топливо — на 72 коп./л, до 32,07 грн/л.

В сети AMIC цены на бензины и дизельное топливо выросли в среднем на 39-67 коп./л. SOCAR повысила стоимость бензинов на 0,63-1 грн/л, а Shell — на 60-72 коп./л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 — до 30,95 грн/л и ДТ — до 30,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 30,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 31,00 и 30,00 грн/л.

Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, «Авантаж 7», «Параллель», UPG, Prime, «Рур груп», «Автопорт», Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 0,15-1 грн./л (см. табл).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 22 по 29 октября, грн/л: