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Нефть дорожает 29 октября в рамках коррекции после снижения в цене на 1-2% за неделю
08:19 29.10.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно растут после снижения в среднем на 1-2% за торговую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EEST цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,36% - до 83,96 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,17% - до 82,95 доллара за баррель.
На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционная динамика после того как цена марки Brent опустилась за неделю на 1,8%, а марки WTI - на 1%. Такому снижению способствовали различные факторы.
Инвесторы пристально следили за новостями о возможном возобновление ядерной сделки между Ираном и странами Евросоюза, которые потенциально могут привести на рынок дополнительные объемы нефти.
Кроме того, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, рост числа случаев заболевания COVID-19 во всем мире может ослабить спрос на нефть. "Китай, один из крупнейших в мире импортеров нефти, по-прежнему борется со вспышками заболеваемости COVID-19 с помощью блокировок, которые ограничивают спрос на сырую нефть", - добавили эксперты.
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