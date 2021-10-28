Техрегламент на СУГ переносят еще на полгода

Сегодня в рамках заседания правительственного комитета по энергетике принято решение инициировать очередную отсрочку даты запуска работы ТР с 5 ноября 2021 г. на 5 мая 2022-го. Об этом enkorr сообщили участники рынка.

Причины, по которым техрегламент на СУГ третий раз собираются перенести, на данный момент не обнародованы.

«Такое решение о переносе сроков вступления в действие ТР действительно есть, но оно пока никак не зафиксировано документально. По моей информации, в Минэнерго уже сброшены предварительные протоколы решения, на основании которых специалисты министерства должны подготовить проект решения об изменении даты запуска регламента», - рассказал в комментарии enkorr аудитор по оценке качества нефтепродуктов ОС «СЕРТ АСУ» Александр Лютый.

Как известно, технический регламент на сжиженный газ был принят постановлением КМУ № 667 от 29.07.2020 г. и изначально должен был заработать в феврале этого года, но был отсрочен сначала до 5 мая, а потом и до 5 ноября.

Как ранее писал enkorr, на состоявшемся 19 октября 2021 г. под кураторством Минэнерго онлайн-заседании участников рынка и ассоциаций по доработке текста ТР было принято решение ввести ТР в действие вовремя, т.е. с 5 ноября этого года. При этом планировали сделать это в тестовом режиме, отличительная черта которого - работа в условиях регламента, но без штрафов за нарушения его норм. Такой режим должен был продлиться три месяца - до 5 февраля 2022 г..