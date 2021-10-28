Кабмин усилил требования к качеству дизельного топлива

Кабмин принял постановление "О внесении изменений в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовым и котельным топливам".

Такое решение было принято на заседании правительства 28 октября, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Документ предусматривает установление четких норм качества дизельного топлива. Это позволит субъектам хозяйствования провести оценку соответствия такого дизельного топлива требованиям Технического регламента и оформить паспорт качества при выпуске на рынок и введении в обращение", - говорится в сообщении.

Теперь в Техрегламенте установлен показатель "предельная температура фильтрации" для зимнего и арктического дизельного топлива.

Для зимнего дизельного топлива такая температура будет не выше минус 20*С, для арктического - не выше минус 30*С.

Для летнего дизельного топлива предельная температура фильтрации составит не выше минус 5*С.

"Новые требования будут способствовать обеспечению рынка качественным дизельным топливом, будут предотвращать реализацию некачественных жидких топлив", - добавили в ведомстве.