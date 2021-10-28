Топливо продолжает дорожать в рознице 28 октября

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 27 по 28 октября повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на станциях «Кворум» все виды топлива подорожали на 60коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,85 грн/л, на А-92 — до 30,55 грн/л, на ДТ — до 30,45 грн/л.

В сети «Авантаж 7» на 50 коп./л выросли цены на бензин: А-95 подорожал до 30,45 грн/л, А-92 — до 29,45 грн/л.

Такие сети как KLO, «БРСМ-Нафта», «Татнефть-АЗС-Украина», Mango и Motto повысили цены в пределах 0,1-1 грн/л (см. табл).

Напомним, Министерство экономики Украины 22 октября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,20 грн/л и дизтоплива – 25,07 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,2 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 32,07 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 27 по 28 октября, грн/л