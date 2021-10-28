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Топливо продолжает дорожать в рознице 28 октября
12:59 28.10.2021 |
Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 27 по 28 октября повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на станциях «Кворум» все виды топлива подорожали на 60коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,85 грн/л, на А-92 — до 30,55 грн/л, на ДТ — до 30,45 грн/л.
В сети «Авантаж 7» на 50 коп./л выросли цены на бензин: А-95 подорожал до 30,45 грн/л, А-92 — до 29,45 грн/л.
Такие сети как KLO, «БРСМ-Нафта», «Татнефть-АЗС-Украина», Mango и Motto повысили цены в пределах 0,1-1 грн/л (см. табл).
Напомним, Министерство экономики Украины 22 октября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,20 грн/л и дизтоплива – 25,07 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,2 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 32,07 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 27 по 28 октября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,49
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
32,07
|
0,00
|
WOG
|
32,49
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
32,07
|
0,00
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,80
|
0,00
|
31,74
|
0,00
|
29,65
|
0,00
|
Shell
|
32,49
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
32,07
|
0,00
|
SOCAR
|
32,98
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,85
|
0,27
|
30,85
|
0,27
|
29,01
|
0,14
|
KLO
|
32,29
|
0,00
|
32,79
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
Параллель
|
32,49
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
Автотранс
|
32,28
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
UPG
|
31,60
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
29,70
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
31,20
|
0,48
|
32,16
|
0,48
|
30,42
|
0,96
|
Кворум
|
30,55
|
0,60
|
31,85
|
0,60
|
30,45
|
0,60
|
Chipo
|
30,63
|
0,00
|
31,63
|
0,00
|
30,47
|
0,00
|
Авантаж 7
|
29,45
|
0,50
|
30,45
|
0,50
|
28,85
|
0,00
|
Marshal
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
28,30
|
0,00
|
Mango
|
29,49
|
0,00
|
30,99
|
0,20
|
29,79
|
0,50
|
Motto
|
29,64
|
0,31
|
30,60
|
0,26
|
29,50
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
30,83
|
0,03
|
31,74
|
0,04
|
30,63
|
0,03
|
|
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