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«Приват» 27 октября поднял цены на топливо еще на 1 грн/л
11:37 27.10.2021 |
Сегодня, 27 октября, крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 — до 30,95 грн/л и ДТ — до 30,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 30,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 31,00 и 30,00 грн/л.
Кроме того, на 70-90 коп./л подорожали все виды топлива на станциях Route 20.
Такие сети как Luxwen и «Катрал» повысили цены на топливо на 20,80 коп/л (см. табл).
Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 22 октября увеличило предельную стоимость бензинов и дизельного топлива до 33,2 грн/л и 32,07 грн/л соответственно.
Отметим, что в последний раз розничная сеть «Привата» отреагировала на изменения уровня предельных средних цен топлива, которые устанавливаются государством, 13 октября 2021 г..
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 26 по 27 октября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,49
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
32,07
|
0,00
|
WOG
|
32,49
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
32,07
|
0,00
|
Авиас
|
29,95
|
1,00
|
30,95
|
1,00
|
30,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
1,00
|
31,00
|
1,00
|
30,00
|
1,00
|
AMIC
|
30,80
|
0,00
|
31,74
|
0,00
|
29,65
|
0,00
|
Shell
|
32,49
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
32,07
|
0,00
|
SOCAR
|
32,98
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,58
|
0,00
|
30,58
|
0,00
|
28,87
|
-0,07
|
KLO
|
32,29
|
0,00
|
32,79
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
Параллель
|
32,49
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
Автотранс
|
32,28
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
UPG
|
31,60
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
29,70
|
0,00
|
SUNOIL
|
29,09
|
0,00
|
30,09
|
0,00
|
29,28
|
0,00
|
Route 20
|
32,40
|
0,90
|
32,90
|
0,70
|
31,90
|
0,70
|
Chipo
|
30,63
|
0,00
|
31,63
|
0,00
|
30,47
|
0,00
|
Luxwen
|
30,49
|
0,50
|
31,29
|
0,50
|
30,79
|
0,80
|
Катрал
|
31,59
|
0,00
|
32,57
|
0,00
|
29,77
|
0,20
|
Mango
|
29,49
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
Motto
|
29,32
|
0,00
|
30,35
|
0,00
|
29,44
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
30,80
|
0,41
|
31,70
|
0,41
|
30,60
|
0,41
|
|
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