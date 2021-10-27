«Приват» 27 октября поднял цены на топливо еще на 1 грн/л

Сегодня, 27 октября, крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 — до 30,95 грн/л и ДТ — до 30,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 30,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 31,00 и 30,00 грн/л.

Кроме того, на 70-90 коп./л подорожали все виды топлива на станциях Route 20.

Такие сети как Luxwen и «Катрал» повысили цены на топливо на 20,80 коп/л (см. табл).

Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 22 октября увеличило предельную стоимость бензинов и дизельного топлива до 33,2 грн/л и 32,07 грн/л соответственно.

Отметим, что в последний раз розничная сеть «Привата» отреагировала на изменения уровня предельных средних цен топлива, которые устанавливаются государством, 13 октября 2021 г..

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 26 по 27 октября, грн/л