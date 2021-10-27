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Нефть дешевеет 27 октября на данных об увеличении запасов
08:15 27.10.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) об увеличении ее запасов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EEST цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,49%, до 85,23 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,67%, до 84,09 доллара за баррель.
По данным Американского института нефти (API), недельные запасы "черного золота" в стране выросли на 2,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста лишь на 1,7 миллиона баррелей.
Кроме того, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за предстоящими переговорами между Ираном и Европейским союзом, которые в конечном итоге могут помочь возобновить ядерную сделку с Ираном.
Одним из главных событий для нефтяных трейдеров станет заседание ОПЕК+ на следующей неделе, в четверг. "На следующей неделе состоится заседание ОПЕК+, на котором участники обсудят, увеличивать ли добычу больше, чем запланировано в соответствии с текущим соглашением о поставках", - добавили эксперты.
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