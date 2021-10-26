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Бензин и дизтопливо дорожают 26 октября
17:24 26.10.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 26 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подрожал на 2 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,39 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,29 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 30,19 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 18,45 гривен за литр (+0,02 гривен).
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