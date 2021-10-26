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Цены на нефть растут 26 октября на призывах ряда членов ОПЕК+ соблюдать осторожнось при наращивании добычи
08:22 26.10.2021 |
Мировые цены на нефть растут во вторник утром на заявлениях ряда членов ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 EEST цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31% - до 85,43 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,16% - до 83,89 доллара за баррель. Днем ранее фьючерсы WTI превысили отметку в 85 долларов за баррель впервые с 2014 года.
Инвесторы во вторник продолжают отыгрывать заявления ряда членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией, которые в понедельник призвали сохранять осторожность в наращивании добычи нефти, поскольку кризис на рынке, возможно, еще не пройден.
Кроме того, по словам аналитиков ANZ, росту цен на "черное золото" способствуют сообщения о том, что Евросоюз проведет переговоры с Ираном в конце этой недели. "Это преддверие более широких переговоров в Вене о том, как возобновить ядерную сделку 2015 года", - цитирует экспертов газета Wall Street Journal.
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