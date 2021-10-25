Бензины и ДТ 25 октября продолжили дорожать в рознице

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 23 по 25 октября повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1 грн./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на станциях BVS все виды топлива подорожали на 60-90 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 32,69 грн/л, на А-92 — до 31,89 грн/л, на ДТ — до 31,08 грн/л.

В сети «Катрал» цены на все виды топлива выросли на 60 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 32,57 грн/л, А-92 — до 31,59 грн/л, ДТ — до 29,57 грн/л.

Такие сети как KLO, «БРСМ-Нафта», «Рур груп», «Автопорт», Овис, Prime и др. повысили цены в пределах 0,2-1 грн/л (см. табл).

Напомним, Министерство экономики Украины 22 октября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,20 грн/л и дизтоплива – 25,07 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,2 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 32,07 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 23 по 25 октября, грн/л