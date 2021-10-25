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Бензины и ДТ 25 октября продолжили дорожать в рознице
11:39 25.10.2021 |
Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 23 по 25 октября повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1 грн./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на станциях BVS все виды топлива подорожали на 60-90 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 32,69 грн/л, на А-92 — до 31,89 грн/л, на ДТ — до 31,08 грн/л.
В сети «Катрал» цены на все виды топлива выросли на 60 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 32,57 грн/л, А-92 — до 31,59 грн/л, ДТ — до 29,57 грн/л.
Такие сети как KLO, «БРСМ-Нафта», «Рур груп», «Автопорт», Овис, Prime и др. повысили цены в пределах 0,2-1 грн/л (см. табл).
Напомним, Министерство экономики Украины 22 октября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,20 грн/л и дизтоплива – 25,07 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,2 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 32,07 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 23 по 25 октября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,49
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
32,07
|
0,00
|
WOG
|
32,49
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
32,07
|
0,00
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,79
|
0,00
|
31,73
|
0,00
|
29,65
|
0,00
|
Shell
|
32,49
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
32,07
|
0,00
|
SOCAR
|
32,98
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,58
|
0,00
|
30,58
|
0,00
|
28,94
|
0,09
|
KLO
|
32,29
|
0,00
|
32,79
|
0,10
|
31,69
|
0,10
|
Параллель
|
32,49
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
Автотранс
|
32,28
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
UPG
|
31,60
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
29,70
|
0,00
|
Овис
|
31,56
|
0,42
|
32,22
|
0,36
|
31,08
|
0,36
|
BVS
|
31,89
|
0,60
|
32,69
|
0,90
|
31,49
|
0,90
|
Chipo
|
30,63
|
0,00
|
31,63
|
0,00
|
30,47
|
0,00
|
Рур груп
|
31,99
|
0,50
|
32,99
|
0,50
|
31,99
|
1,00
|
Автопорт
|
32,20
|
0,20
|
33,00
|
0,00
|
31,80
|
0,00
|
Катрал
|
31,59
|
0,60
|
32,57
|
0,60
|
29,57
|
0,60
|
Авантаж 7
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
28,85
|
0,50
|
Prime
|
30,50
|
0,50
|
31,50
|
0,20
|
29,50
|
0,50
|
Mango
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Motto
|
29,28
|
0,08
|
30,27
|
0,00
|
29,37
|
-0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
30,38
|
0,02
|
31,28
|
0,02
|
30,18
|
0,03
|
|
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