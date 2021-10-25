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Мировые цены на нефть растут 25 октября на информации о снижении ее запасов
08:19 25.10.2021 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на информации о снижении ее запасов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EEST цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,79%, до 85,31 доллара за баррель, а декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,98%, до 84,58 доллара за баррель.
Данные от Baker Hughes в пятницу свидетельствуют о потенциальном снижении добычи нефти, поскольку количество активных буровых установок в США для добычи нефти впервые за семь недель снизилось на две единицы, составив 443 на этой неделе.
Кроме того, по данным аналитиков UOB, которые приводит газета Wall Street Journal, запасы нефти в Кушинге, штате Оклахома, быстро приближаются к критически низким уровням, и ожидается их сокращение. "В последний раз, когда это произошло, нефть стоила более 100 долларов за баррель", - добавили эксперты.
Росту цен на нефть марки Brent также способствовали комментарии Саудовской Аравии о том, что ОПЕК+ должна сохранять свой осторожный подход к управлению глобальными поставками сырья, учитывая угрозу для спроса, которую все еще создает пандемия.
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