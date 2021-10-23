Розничные сети АЗС 23 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 32,49 грн/л, бензин марки А-95 — на 63 коп./л, до 33,20 грн/л, и дизельное топливо — на 72 коп./л, до 32,07 грн/л.

В сети AMIC цены на бензины и дизельное топливо выросли в среднем на 38-67 коп./л. SOCAR повысила стоимость бензинов на 0,63-1 грн/л, а Shell — на 60-72 коп./л.

Такие сети как KLO, «Параллель», UPG, Chipo и «Автотранс» подняли цены на топливо в пределах 0,05-1 грн/л (см. табл).

Министерство экономики Украины 22 октября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,20 грн/л и дизтоплива – 25,07 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,2 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 32,07 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 22 на 23 октября, грн/л