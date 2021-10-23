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Розничные сети АЗС 23 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо
14:04 23.10.2021 |
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 32,49 грн/л, бензин марки А-95 — на 63 коп./л, до 33,20 грн/л, и дизельное топливо — на 72 коп./л, до 32,07 грн/л.
В сети AMIC цены на бензины и дизельное топливо выросли в среднем на 38-67 коп./л. SOCAR повысила стоимость бензинов на 0,63-1 грн/л, а Shell — на 60-72 коп./л.
Такие сети как KLO, «Параллель», UPG, Chipo и «Автотранс» подняли цены на топливо в пределах 0,05-1 грн/л (см. табл).
Министерство экономики Украины 22 октября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,20 грн/л и дизтоплива – 25,07 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,2 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 32,07 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 22 на 23 октября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,49
|
0,50
|
33,20
|
0,63
|
32,07
|
0,72
|
WOG
|
32,49
|
0,50
|
33,20
|
0,63
|
32,07
|
0,72
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,79
|
0,38
|
31,73
|
0,39
|
29,65
|
0,67
|
Shell
|
32,49
|
0,60
|
33,20
|
0,63
|
32,07
|
0,72
|
SOCAR
|
32,98
|
1,00
|
33,20
|
0,63
|
34,98
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,58
|
0,23
|
30,58
|
0,23
|
28,85
|
0,21
|
KLO
|
32,29
|
0,50
|
32,69
|
0,50
|
31,59
|
0,80
|
Параллель
|
32,49
|
0,50
|
33,20
|
0,63
|
33,49
|
0,50
|
Автотранс
|
32,28
|
0,80
|
32,98
|
1,00
|
31,98
|
1,00
|
UPG
|
31,60
|
0,20
|
32,30
|
0,20
|
29,70
|
0,30
|
SUNOIL
|
29,09
|
0,00
|
30,09
|
0,00
|
29,28
|
0,00
|
Нефтек
|
31,99
|
0,50
|
33,20
|
0,21
|
31,99
|
0,00
|
Chipo
|
30,63
|
0,00
|
31,63
|
0,00
|
30,47
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
28,35
|
0,00
|
Marshal
|
29,00
|
0,20
|
30,00
|
0,20
|
28,30
|
0,30
|
Mango
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Motto
|
29,20
|
0,20
|
30,27
|
0,20
|
29,39
|
0,06
|
Средняя цена в Украине:
|
30,36
|
0,19
|
31,26
|
0,23
|
30,14
|
0,26
|
|
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