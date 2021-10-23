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Нефтепродукты в опте продолжают дорожать: за неделю оптовые цены на дизельное топливо в среднем выросли на 75 коп./л
09:06 23.10.2021 |
Нефтепродукты в опте продолжают дорожать: за неделю оптовые цены на дизельное топливо в среднем выросли на 75 коп./л.(+2,75%), бензины на 17–25 коп./л(+0,73%) (см. табл.). Об этом говорят данные «Консалтинговой группы А-95».
Мировой рынок продолжает штурмовать новые вершины и всю неделю продержался на отметке $85/барр, отскочив в пятницу на $83/барр. Достаточно сказать, что таких цен на нефть не видели с октября 2014 года.
Вслед за мировыми тенденциями двигался и украинский оптовый рынок, который выполнил всю работу на неделею вперед еще в понедельник. Немного отлегло лишь в пятницу.
В Коростене самые конкурентные цены были у «UPG» и «Фактора» — по 27,70 грн./л. Правда, за неделю ценники выросли на 60 коп./л.
Еще круче было в Новограде, где мозырский ресурс прибавил 1–1,20 грн./л и предлагался по 28,10–28,30 грн./л.
Аналогично рванул дизель и в столичном регионе, финишировав в пятницу с диапазоном 28,00–28,10 грн/л. С наиболее привлекательным предложением здесь неожиданно выступила «Укртатнафта» — 27,58 грн/л. Не менее неожиданно конкуренцию ей в другом конце области, в Бородянке, пытался составить «Интер Роял» —27,80 грн/л.
В Ровенской области прайсы за неделю выросли в среднем на 1,10–1,30 грн./л., основные предложения были в диапазоне 28,20–28,40 грн./л, ниже торговал «Альянс Ойл Трейдинг» — по 28,10 грн./л.
Самые конкурентные цены на данный момент наблюдаются на Юге, где по словам трейдеров, сохраняется устойчивый спрос.
Так в Николаеве под конец недели сделки проходили в диапазоне 27,00–27,10 грн/л, прибавив за неделю в среднем 70–80 коп/л. «Свежий» итальянский дизель был самым доступным у «Решотки» — 26,95 грн/л. При этом, по имеющимся данным, контрактная стоимость продукта у компании наивысшая среди конкурентов по последнему танкеру.
Наблюдается рост и на рынке Одесской области, так за неделю в «Южном» турецкий дизель «Анвитрейда» подорожал на 40 коп./л, до 27,05 грн./л. На 53 коп./л. тот же турецкий дизель прибавил и у «Укртатнафты», до 27,22 грн./л.
В Херсоне предложения греческого дизеля подорожали на 40 коп./л до –27,10 грн/л, чуть ниже рынка торговал «Альянс Энерго Трейд» – 27,00 грн./л.
Вырос и Кременчуг - на 56 коп./л до 27,16 грн/л. Дешевле нашел возможность торговать только «Альянс Энерго Трейд» - 26,90 грн./л, прибавив к ценнику те же 58 коп./л за неделю.
Фиксация внешних котировок дает надежду на стабилизацию внутреннего оптового рынка. Но там, где заканчивается опт, начинается розница. По оценкам Консалтинговой группы «А-95», в третьей декаде октября потенциал роста цен по бензину А-95 составляет 52 коп./л (до 33,09 грн./л), по ДТ - на 64 коп./л, до 31,99 грн./л. Жаркая в этом году осень.
Динамика цен в мелком опте, грн/л
|
Мелкий опт
|
22.окт.21
|
13.окт.21
|
+/-*
|
%
|
месяц, +/-*
|
месяц, %
|
А-92
|
28,42
|
28,25
|
0,17
|
0,60%
|
1,47
|
5,45%
|
А-95
|
29,2
|
28,95
|
0,25
|
0,86%
|
1,47
|
5,30%
|
ДТ
|
28,04
|
27,29
|
0,75
|
2,75%
|
2,72
|
10,74%
|
|
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