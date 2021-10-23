В 2021 г. Беларусь поставила в Украину 3,2 млн т нефтепродуктов

Белорусские НПЗ по итогу января-сентября 2021 г. поставили в Украину 3,22 млн т нефтепродуктов (бензины, дизтопливо, авиатопливо и битум). Это на 28% больше показателя аналогичного периода прошлого года (2,51 млн т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

За отчетный период из Беларуси было импортировано 697,5 тыс. т бензинов, что на 12,5% больше, чем за 9 месяцев прошлого года (619,19 тыс. т). Это позволило производителю удержать 39%-ю долю украинского рынка.

Поставки дизельного топлива из РБ увеличились на 36% - до 2,03 млн т. За счет этого его доля на украинском рынке выросла с 27% в январе-сентябре 2020 г. до 36% в январе-сентябре 2021 г..

Структура наполнения рынка ДТ в январе-сентябре 2021/2020 гг., тыс. т

Более 43% всего украинского рынка битума приходится на продукт производства белорусских НПЗ. В частности, с начала года в Украину по этому направлению зашло 443,8 тыс. т ресурса (+14% к январю-сентябрю 2020 г.).

Динамика поставок битумов из Беларуси в январе-сентябре 2021/2020 гг., тыс. т

Поставки авиатоплива из Беларуси, по сравнению с 9 месяцами 2020 г., выросли почти в пять раз, до 49,5 тыс. т.

Структура наполнения рынка авиатоплива в январе-сентябре 2021/2020 гг., тыс. т

Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн высказал мнение о том, что в 2022 г. конкуренция между крупнейшими поставщиками нефтепродуктов на украинский рынок значительно усилится за счет возобновления поставок по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс», а также увеличения производства на Кременчугском НПЗ «Укртатнафта».

Он отмечал, что 2021 год стал очень успешным для белорусских экспортеров, прежде всего благодаря остановке в феврале импорта дизельного топлива по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс». «Россия и Беларусь как сообщающиеся сосуды. В прошлом году главным образом российский дизель компенсировал провал в импорте из Беларуси в связи с нехваткой нефти, а в этом произошла зеркальная ситуация», - заявил Сергей Куюн.

Напомним, «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) в январе-сентябре 2021 г. нарастила производство нефтепродуктов (бензины, ДТ, авиатопливо и битум) до 2,009 млн т, что на 8% больше аналогичного показателя прошлого года (1,86 млн. т).