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Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на конец октября
17:59 22.10.2021 |
Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,20 грн/литр и дизтоплива - 25,07 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец октября.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 33,20 грн/л, дизтоплива - 32,07 грн/л.
По сравнению с серединой октября средняя цена на бензин выросла на 63 копейки, дизтопливо - на 72 копейки.
Как сообщалось, в настоящее время действие карантина на территории Украины установлено до 31 декабря 2021 года. На период его действия правительство постановлением №474 от 14 мая установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр, бензина - не выше 5 грн/литр.
Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.
Минэкономики также разъяснило, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.
В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.
Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.
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