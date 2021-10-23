Розничные сети 22 октября продолжают поднимать цены на топливо

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 21 по 22 октября повысили стоимость топлива в пределах 15-80 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на станциях UPG все виды топлива подорожали на 50 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 32,10 грн/л, на А-92 — до 31,40 грн/л, на ДТ — до 29,40 грн/л.

В сети KLO цены на бензины выросли на 10 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 32,19 грн/л, А-92 — до 28,27 грн/л. При этом ДТ подорожало на 20 коп./л, до 30,79 грн/л.

Такие сети как SUNOIL, «Татнефть-АЗС-Украина», Овис, Chipo и др. повысили цены в пределах 15-80 коп./л (см. табл).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 21 по 22 октября, грн/л