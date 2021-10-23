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Розничные сети 22 октября продолжают поднимать цены на топливо
15:50 22.10.2021 |
Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 21 по 22 октября повысили стоимость топлива в пределах 15-80 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на станциях UPG все виды топлива подорожали на 50 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 32,10 грн/л, на А-92 — до 31,40 грн/л, на ДТ — до 29,40 грн/л.
В сети KLO цены на бензины выросли на 10 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 32,19 грн/л, А-92 — до 28,27 грн/л. При этом ДТ подорожало на 20 коп./л, до 30,79 грн/л.
Такие сети как SUNOIL, «Татнефть-АЗС-Украина», Овис, Chipo и др. повысили цены в пределах 15-80 коп./л (см. табл).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 21 по 22 октября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
31,99
|
0,00
|
32,57
|
0,00
|
31,35
|
0,00
|
WOG
|
31,99
|
0,00
|
32,57
|
0,00
|
31,35
|
0,00
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,41
|
0,00
|
31,34
|
0,00
|
28,97
|
0,00
|
Shell
|
31,89
|
0,00
|
32,57
|
0,00
|
31,35
|
0,00
|
SOCAR
|
31,98
|
0,00
|
32,57
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,35
|
0,00
|
30,35
|
0,00
|
28,64
|
0,01
|
KLO
|
31,79
|
0,10
|
32,19
|
0,10
|
30,79
|
0,20
|
Параллель
|
31,99
|
0,00
|
32,57
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Автотранс
|
31,48
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
UPG
|
31,40
|
0,50
|
32,10
|
0,50
|
29,40
|
0,50
|
SUNOIL
|
29,09
|
0,06
|
30,09
|
0,49
|
29,28
|
0,14
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
30,72
|
0,78
|
31,68
|
0,78
|
29,46
|
-0,22
|
Chipo
|
30,63
|
0,30
|
31,63
|
0,59
|
30,47
|
0,77
|
Авантаж 7
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
28,35
|
0,00
|
Овис
|
31,14
|
0,30
|
31,86
|
0,00
|
30,72
|
0,00
|
Marshal
|
28,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Mango
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Motto
|
29,00
|
0,00
|
30,07
|
0,00
|
29,34
|
0,06
|
Средняя цена в Украине:
|
30,17
|
0,03
|
31,04
|
0,05
|
29,89
|
0,03
|
|
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