Беларусь наращивает мощности по экспорту «бензиновых» растворителей в Украину

Компания «РегионалПетрохим» организовала в Беларуси производство растворителей на основе октаноповышающих компонентов для дальнейшего экспорта в Украину. Об этом enkorr сообщили источники в нефтяной отрасли Беларуси. Эти данные также подтверждаются информацией украинской таможенной службы.

Новый поставщик в сентябре отправил первые 200 тонн новой продукции в адрес компании «Катма Групп», выступающей эксклюзивным поставщиком нефтепродуктов для сети «БРСМ».

«РегионалПетрохим» экспортировал продукт собственного производства - растворитель алкидных красок Petrosol, который на 42,7% состоит из ароматических углеводородов, на 36% - из ацетона и на 10,6% - из бутилового спирта, говорится в данных украинской таможенной службы.

Согласно данным Министерства юстиции Республики Беларусь, компания «РегионалПетрохим» была основана в апреле 2021 года эстонской Petrohim International Carriers, возглавляемой гражданином Беларуси Евгением Боровским. Компания зарегистрирована в городе Чаусы Могилевской области.

В 2021 году Petrohim International Carriers фигурирует как единственный отправитель в адрес «БРСМ» продукции крупнейших белорусских производителей растворителей: компании «Белэнергомашэкспорт» и «Лесохимик» (г. Борисов).

«Со стороны «БРСМ» был сформирован большой заказ на октаноповышающие компоненты бензинов, и Petrohim International Carriers организовала это, подрядив «Белэнергомашэкспорт». Проект оказался настолько успешен, что было создано собственное производство», - сообщил enkorr источник в нефтяных кругах Беларуси. По его словам, в приоритете остается «БРСМ», но не исключено, что у нового производства появятся и другие потребители из Украины.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Украину резко возрос импорт растворителей для лакокрасочной промышленности, которые, согласно таможенным документам, являются смесью октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов: МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, ацетона, бутилового спирта и т.д.. Все перечисленные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по ставке 213-245 евро/1000 л, тогда как их смесь под видом растворителей ввозится без акциза. Основные объемы импорта приходятся на компании, связанные с кустарным производством и продажей нефтепродуктов.

По данным Консалтинговой группы «А-95», за девять месяцев 2021 года в Украину поступило 96,1 тыс. т растворителей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Крупнейшие получатели: «Катма Груп» («БРСМ») - 24,9 тыс. т, «Промхим» (мини-НПЗ в Мерефе) - 18,9 тыс. т, «ВТГ-Трейдинг» (группа Sun Oil) - 5,7 тыс. т.

Прямые потери госбюджета от импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей оцениваются в 900 млн грн.