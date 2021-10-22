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Цены на нефть 22 октября перешли к росту на ослаблении доллара
13:32 22.10.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту на 0,5% за счет ослабления курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.04 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,53% - до 85,06 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,41% - до 82,84 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,6% и 0,5% соответственно.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается в пятницу на 0,15%, до 93,63 пункта. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.
Укрепление нефтяных котировок поддерживается и коррекционной динамикой: в четверг нефть подешевела в среднем на 1,5%.
Нефтяные цены продолжат получать поддержку, поскольку запасы нефти, похоже, продолжат снижаться до конца текущего года, считает аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует газета Wall Street Journal. Другими базовыми факторами поддержки остаются усилия ОПЕК+ по снижению добычи и рост цен на газ.
Позднее в пятницу рынки ожидают публикацию недельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на 12 - до 445 агрегатов.
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