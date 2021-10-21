Нефть дешевеет 21 октября в рамках коррекции после роста в течение двух дней

Мировые цены на нефть коррекционно снижаются в четверг утром после роста в течение двух торговых дней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,17%, до 85,67 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,01%, до 83,41 доллара за баррель.

На рынке нефти в четверг утром наблюдается коррекционное снижение после роста в течение нескольких торговых дней. Накануне "черное золото" сильно подорожала после статданных Минэнерго США о ее запасах, которые за минувшую неделю снизились на 0,4 миллиона баррелей, до 426,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста показателя на 1,9 миллиона баррелей.

"Эти данные помогли смягчить ситуацию с перекупленностью на нефтяном рынке", - заявил газете Wall Street Journal управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир.