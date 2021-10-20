Баланс бензина продолжает рост

В сентябре 2021 г. баланс рынка бензинов в Украине вырос на 14,8% (на 28,3 тыс. т), до 218,4 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (190,1 тыс. т), сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Росту рынка способствовало в первую очередь увеличение импорта продукта. В частности, импорт автомобильных бензинов в сентябре 2021 г. составил 118,4 тыс. т, что на 16,6% больше показателя сентября прошлого года (101,5 тыс. т).

Основной прирост в сентябре-2021 пришелся на поставки из Беларуси - 91 тыс. т бензинов, что на 13,4% больше, чем годом ранее. В целом белорусские экспортеры наращивают поставки четвертый месяц кряду после снижения, вызванного ремонтом Мозырского НПЗ в июне-июле.

Сентябрьские отгрузки бензинов концерном ORLEN выросли на треть, до 27,4 тыс. т, тогда как нормативными для этого канала поставок считаются 15 тыс. т.

Внутреннее производство бензинов за прошлый месяц показало 13%-ный рост и составило 100 тыс. т. Из них 90 тыс. т пришлось на продукт Кременчугского НПЗ (+16% к сентябрю-2020). Второй внутренний производитель - государственная «Укргаздобыча» - незначительно сократил производство, выпустив в сентябре 10 тыс. т бензинов против 11,1 тыс. т в сентябре-2020.

По данным «А-95», в январе-сентябре 2021 г. баланс рынка бензинов в Украине вырос на 12,6% (на 200 тыс. т), до 1,78 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (1,58 млн т).

Доли поставщиков/стран в приросте поставок бензинов в январе-сентябре 2021 г., тыс. т

Как ранее сообщалось, рынок бензинов имеет существенный потенциал роста за счет замещения части объемов потребления сжиженного газа и дизельного топлива в случае коррекции ставок акцизного сбора на моторные топлива. Попутным эффектом будет увеличение доли украинского производства во всех секторах рынка моторных топлив за счет имеющегося потенциала увеличения мощности переработки на НПЗ «Укртатнафта» и Шебелинском ГПЗ более чем вдвое.