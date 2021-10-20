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Нефть дешевеет 20 октября на данных об увеличении ее запасов в США
08:38 20.10.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,48%, до 84,67 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 82,02 доллара за баррель.
Инвесторы оценивают вышедшие ночью данные API, согласно которым за минувшую неделю, запасы нефти в США выросли на 3,3 миллиона баррелей. При этом аналитики тоже ожидали увеличения показателя, но лишь на 2,2 миллиона.
В целом же цены на нефть остаются на высоком уровне, и "энергетический кризис", о котором говорят некоторые, выражается именно в высокой стоимости энергоносителей. По мнению аналитиков, опрошенных газетой Wall Street Journal, относительно низкая мировая добыча сырой нефти, а также энергетический кризис в Европе и растущий спрос на ископаемое топливо в Китае способствуют росту цен.
"Энергетический кризис снова возвращает энергетическую безопасность в глобальную повестку дня", - сказал газете аналитик Glenloch Energy Робин Винкл (Robin Winkle).
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