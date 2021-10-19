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Нефть ускорила рост 19 октября на слабом долларе и ожиданиях по спросу
16:18 19.10.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне удешевления доллара, а также ожиданиях по спросу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.47 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,74%, до 84,95 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,06%, до 82,56 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 0,1% и 0,2% соответственно.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) при этом снижался на 0,39%, до 93,59 пункта. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, доступнее при их покупке держателями других валют.
Продолжает оказывать базовую поддержку ситуация с дорогим газом. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ на мировом рынке начали снижаться и сейчас фьючерсы торгуются в районе 1000 долларов за тысячу кубометров.
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