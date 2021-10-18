Финансовые новости
- |
- 18.10.21
- |
- 20:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на топливо в опте 18 октября рванули вверх
17:55 18.10.2021 |
В понедельник было отмечено резкое повышение цены на оптовые партии нефтепродуктов как вагонными партиями, так и автомобильными. Максимальное значение подорожания достигало 32 600 грн/т в крупном опте и 28,40 коп./л - в мелком. В среднем цены выросли на 650 грн/т и 42 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга оптового рынка Консалтинговой группы «А-95».
Рост цен спровоцирован повышением европейских котировок, которые за три котировальных дня подскочили в среднем на $23-24/т, до $746/т.
По данным мониторинга «А-95», 18 октября в Коростене минимальное предложение по ДТ составляло 27,70 грн/т, тогда как еще в прошлую среду минимальная заявленная цена составляла 27,00 грн/т. При этом трейдеры за понедельник произвели пересмотр цен трижды.
Крупнейший украинский производитель - «Укртатнафта» - с 13 по 18 октября повысил прайсовую стоимость ДТ на 500 грн/т, до 32 400 грн/т. Тогда как в мелком опте Кременчуг поднял цену дизтоплива на 35-50 коп/л, до 27,09-27,43 грн/л, в зависимости от базиса торговли.
Минимальное озвучиваемое трейдерами предложение автомобильных партий в Николаеве выросло на 85 коп./л - с 26,20 грн/л до 27,05 грн/л.
«Анвитрейд» в Одессе предлагал ресурс по 27,25 грн/л (+60 коп./л к 13 октября).
В Киевской области рост на ДТ за данный период составил 55 коп./л - до 27,68 грн/л. Часть трейдеров была вынуждена отказаться от торговли, ожидая дальнейшего повышения.
Ценам на бензин были присущи аналогичные тенденции, в среднем мелкооптовая стоимость бензина А-92 выросла на 16 коп./л, до 28,41 грн/л, на А-95 - до 29,13 (+18 коп./л).
В «А-95» подчеркнули, что сегодняшние крупнооптовые цены ДТ выросли до максимального уровня за последние почти 3 года, до 32 300 грн/т. Ранее такой уровень цен на дизтопливо был отмечен в начале ноября 2018 г..
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ошиблись 108 раз: Почему история с ворами в законе ставит под сомнение другие решения СНБО
ТОП-НОВОСТИ
|Голобородько наоборот. Когда у Зеленского прекратят саботировать конкурс на главу САП
|«Косяк» гражданина РФ Косяка. Что показало задержание мнимого представителя СЦКК
|Визит Нуланд в Москву: Изменит ли он что-то для Украины
|Почему падает доллар, и ждать ли разворота на валютном рынке Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Netflix снял в Украине фильм с Ван Даммом в главной роли, но кэш-рибейт так и не получил
|Суд удовлетворил иск «Укрнафты» к налоговикам на 3,2 млрд грн
|Украина и МВФ на уровне персонала достигли соглашения по первому пересмотру программы финансирования stand-by
|Рада рассмотрит три закона для транша от МВФ: о чем они
|Цены на топливо в опте 18 октября рванули вверх
|Украина официально готовится к импорту электроэнергии из Беларуси
Это интересно
|Microsoft сообщила о крупнейшей из когда-либо зафиксированных DDoS-атак
|Водородный Toyota Mirai установил новый рекорд по дальности хода
|Первый пилотируемый полёт космического корабля Boeing Starliner состоится не ранее конца 2022 года
|«Солнечный» самолёт Airbus Zephyr провёл в воздухе около трёх недель без посадок
|Автономность Mercedes-Benz EQS оказалась на треть хуже заявленной
|Apple впервые завезла в Украину официальную партию Iphone
|Genesis возглавил рейтинг самых высокотехнологичных автомобильных марок