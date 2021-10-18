Цены на топливо в опте 18 октября рванули вверх

В понедельник было отмечено резкое повышение цены на оптовые партии нефтепродуктов как вагонными партиями, так и автомобильными. Максимальное значение подорожания достигало 32 600 грн/т в крупном опте и 28,40 коп./л - в мелком. В среднем цены выросли на 650 грн/т и 42 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга оптового рынка Консалтинговой группы «А-95».

Рост цен спровоцирован повышением европейских котировок, которые за три котировальных дня подскочили в среднем на $23-24/т, до $746/т.

По данным мониторинга «А-95», 18 октября в Коростене минимальное предложение по ДТ составляло 27,70 грн/т, тогда как еще в прошлую среду минимальная заявленная цена составляла 27,00 грн/т. При этом трейдеры за понедельник произвели пересмотр цен трижды.

Крупнейший украинский производитель - «Укртатнафта» - с 13 по 18 октября повысил прайсовую стоимость ДТ на 500 грн/т, до 32 400 грн/т. Тогда как в мелком опте Кременчуг поднял цену дизтоплива на 35-50 коп/л, до 27,09-27,43 грн/л, в зависимости от базиса торговли.

Минимальное озвучиваемое трейдерами предложение автомобильных партий в Николаеве выросло на 85 коп./л - с 26,20 грн/л до 27,05 грн/л.

«Анвитрейд» в Одессе предлагал ресурс по 27,25 грн/л (+60 коп./л к 13 октября).

В Киевской области рост на ДТ за данный период составил 55 коп./л - до 27,68 грн/л. Часть трейдеров была вынуждена отказаться от торговли, ожидая дальнейшего повышения.

Ценам на бензин были присущи аналогичные тенденции, в среднем мелкооптовая стоимость бензина А-92 выросла на 16 коп./л, до 28,41 грн/л, на А-95 - до 29,13 (+18 коп./л).

В «А-95» подчеркнули, что сегодняшние крупнооптовые цены ДТ выросли до максимального уровня за последние почти 3 года, до 32 300 грн/т. Ранее такой уровень цен на дизтопливо был отмечен в начале ноября 2018 г..

