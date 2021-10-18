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Цены на бензин в рознице 18 октября продолжили рост
15:43 18.10.2021 |
В период с 13 по 18 октября цены на бензины и дизельное топливо в общенациональных и региональных сетях АЗС продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на BVS бензин марки А-92 и дизтопливо подорожали на 1 грн/л, до 31,29 грн/л и 30,59 грн/л соответственно. При этом «пятый» бензин в этой сети подорожал на 80 коп./л, до 31,79 грн/л.
На 50 коп./л подорожали все виды топлива на станциях сети «Авантаж». На 40 коп./л в сети UPG подорожали «двойка» и ДТ.
В сети «БРСМ-Нафта» на 46 коп./л подорожали бензины, а ДТ прибавило 51 коп./л. Все виды топлива на станциях Motto подорожали на 23-41 коп./л.
В таких сетях как AMIC, Shell, Marshal, Mango и др. цены выросли в пределах 10-60 коп./л (см. таблицу).
В результате 18 октября средняя цена «двойки» по Украине выросла на 8 коп./л, до 30,09 грн/л, «пятерки» — на 7 коп./л, до 30,96 грн/л, а цена дизтоплива — до 29,78 грн/л (+10 коп./л).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 13 по 18 октября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
31,99
|
0,00
|
32,57
|
0,00
|
31,35
|
0,00
|
WOG
|
31,99
|
0,00
|
32,57
|
0,00
|
31,35
|
0,00
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,23
|
0,02
|
31,16
|
0,02
|
28,72
|
0,04
|
Shell
|
31,89
|
0,40
|
32,57
|
0,00
|
31,35
|
0,60
|
SOCAR
|
31,98
|
0,00
|
32,57
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,31
|
0,46
|
30,31
|
0,46
|
28,46
|
0,51
|
KLO
|
31,69
|
0,20
|
32,09
|
0,10
|
30,59
|
0,00
|
Параллель
|
31,99
|
0,00
|
32,57
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Автотранс
|
31,48
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
UPG
|
30,90
|
0,40
|
31,60
|
0,00
|
28,90
|
0,40
|
SUNOIL
|
28,60
|
0,00
|
29,60
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
BVS
|
31,29
|
1,00
|
31,79
|
0,80
|
30,59
|
1,00
|
Chipo
|
29,74
|
0,00
|
30,74
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
Рур груп
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
Овис
|
30,84
|
0,18
|
31,86
|
0,48
|
30,66
|
0,48
|
Автопорт
|
31,80
|
0,00
|
32,40
|
0,00
|
31,20
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,95
|
0,50
|
29,95
|
0,50
|
28,35
|
0,50
|
Marshal
|
28,60
|
0,30
|
29,60
|
0,30
|
27,80
|
0,60
|
Mango
|
29,29
|
0,30
|
30,29
|
0,30
|
28,79
|
0,00
|
Motto
|
29,00
|
0,29
|
30,07
|
0,41
|
28,72
|
0,23
|
Средняя цена в Украине:
|
30,09
|
0,08
|
30,96
|
0,07
|
29,78
|
0,10
|
|
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